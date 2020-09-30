«Так не может быть». Глава президентского Совета по права человека Фадеев назвал «странным» приговор в 13 лет исследователю могильников НКВД
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева «надо доводить до Верховного суда». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале агентства «РИА Новости» в среду, 30 сентября.
«То, что мы сейчас наблюдаем в Республике Карелии, это очень странно... Так не может быть», — цитирует агентство Фадеева, который напомнил, что в деле исследователя захоронений жертв сталинских репрессий имели место фактически три разных приговора — от «невиновен» до 13 лет строгого режима.
Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии кратно увеличил приговор Юрию Дмитриеву по статье о насильственных действиях сексуального характера — с 3,5 года до 13 лет в колонии строгого режима.
Отметим, что на сайте агентства «РИА Новости» цитат главы СПЧ нет. Новость опубликована только в телеграм-канале государственного информагентства. На сайте Совета по правам человека заявления Валерия Фадеева или других членов СПЧ по приговору Юрию Дмитриеву тоже отсутствуют.
В то же время Евросоюз считает, что уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью «и его исследованием политических репрессий в советский период». Об этом сказано в заявлении Европейской внешнеполитической службы ЕЕAS.
В Брюсселе называют ужесточение приговора первооткрывателю могильника Сандармох «еще одним вопиющим примером необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств».
Евросоюз рассчитывает на освобождение Дмитриева «по гуманитарным соображениям», учитывая его возраст и состояние здоровья.
Накануне правление общества «Мемориал» выступило с заявлением, где утверждается, что дело Дмитриева «сфабриковано по политическим мотивам».
«Фонтанка» готовит к публикации интервью с адвокатом Юрия Дмитриева Виктором Ануфриевым, который назвал приговор ВС Карелии «незаконным», «противным природе и закону».
Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов». Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1111 заключённых и как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала» удалось поимённо установить 6241 человека, расстрелянных в Сандармохе под Медвежьегорском.