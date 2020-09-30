«То, что мы сейчас наблюдаем в Республике Карелии, это очень странно... Так не может быть», — цитирует агентство Фадеева, который напомнил, что в деле исследователя захоронений жертв сталинских репрессий имели место фактически три разных приговора — от «невиновен» до 13 лет строгого режима.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева «надо доводить до Верховного суда». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале агентства «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии кратно увеличил приговор Юрию Дмитриеву по статье о насильственных действиях сексуального характера — с 3,5 года до 13 лет в колонии строгого режима.



Отметим, что на сайте агентства «РИА Новости» цитат главы СПЧ нет. Новость опубликована только в телеграм-канале государственного информагентства. На сайте Совета по правам человека заявления Валерия Фадеева или других членов СПЧ по приговору Юрию Дмитриеву тоже отсутствуют.



В то же время Евросоюз считает, что уголовное преследование Дмитриева было вызвано его правозащитной деятельностью «и его исследованием политических репрессий в советский период». Об этом сказано в заявлении Европейской внешнеполитической службы ЕЕAS.



В Брюсселе называют ужесточение приговора первооткрывателю могильника Сандармох «еще одним вопиющим примером необоснованного и недопустимого юридического давления на правозащитников в нарушение международных обязательств».



Евросоюз рассчитывает на освобождение Дмитриева «по гуманитарным соображениям», учитывая его возраст и состояние здоровья.

