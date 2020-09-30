Работы на коммуникациях ограничат движение по Пулковскому шоссе и Загородному проспекту
В первые дни октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтом и прокладкой коммуникаций. В основном они будут действовать в первой половине октября, но работы на Пулковском шоссе продлятся до конца ноября.
Как сообщает 30 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 1 октября по 25 ноября будет ограничен проезд по участку Пулковского шоссе у дома 36, корпус 2, литера А. АО «Трест» будет прокладывать там канализацию.
Со 2 по 7 октября из-за ремонта оборудования газопроводов ограничат движение транспорта по Мартыновской улице от проспекта Королёва до улицы Шаврова. Работы ведет АО «Антикор».
С 3 по 4 октября и с 10 по 11 октября для прокладки теплосети перекроют движение по Домостроительной улице от 3-го Верхнего переулка до 4-го Верхнего переулка. Работы выполнит ООО ИК «Энергия». Объезд предусмотрен по 3-му Верхнему переулку, проспекту Энгельса, 6-му Верхнему переулку, Домостроительной улице, 5-му Верхнему переулку, проспекту Культуры, 1-му Верхнему переулку и Верхней улице.
А с 3 по 5 октября из-за работ ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» по прокладке инженерных сетей будет ограничен проезд транспорта по Загородному проспекту от Можайской улицы до Рузовской улицы.