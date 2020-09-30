В первые дни октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтом и прокладкой коммуникаций. В основном они будут действовать в первой половине октября, но работы на Пулковском шоссе продлятся до конца ноября.



Как сообщает 30 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 1 октября по 25 ноября будет ограничен проезд по участку Пулковского шоссе у дома 36, корпус 2, литера А. АО «Трест» будет прокладывать там канализацию.