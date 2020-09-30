Российский футбольный союз выбрал лучших футболистов 2020 года. Как сообщает 30 сентября пресс-служба организации, год закончился триумфом петербургского «Зенита».



Лучшим тренером по итогам сезона 2019/20 РФС признал руководителя сине-бело-голубых Сергея Семака. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом и обладателем Кубка России. Сейчас команда делит первое место со «Спартаком», в активе петербуржцев 20 очков после девяти матчей.



Кроме того, «Зенит» признан лучшей командой по итогам сезона. А лучшим игроком стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. От петербуржцев ушли только две награды. Лучшим игроком до 21 года признан голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, а награду за вклад в развитие футбола получил чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник.

