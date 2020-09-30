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30.09.2020 14:10
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Очередной триумф «Зенита». РФС назвал лучших футболистов 2020 года

Российский футбольный союз выбрал лучших футболистов 2020 года. Как сообщает 30 сентября пресс-служба организации, год закончился триумфом петербургского «Зенита».

Лучшим тренером по итогам сезона 2019/20 РФС признал руководителя сине-бело-голубых Сергея Семака. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом и обладателем Кубка России. Сейчас команда делит первое место со «Спартаком», в активе петербуржцев 20 очков после девяти матчей.

Кроме того, «Зенит» признан лучшей командой по итогам сезона. А лучшим игроком стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. От петербуржцев ушли только две награды. Лучшим игроком до 21 года признан голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, а награду за вклад в развитие футбола получил чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник.

Всего РФС выбрал 33 лучших футболистов по итогам сезона, из них десять — представители «Зенита».

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Комментарии (2)

RedAlert7
Шлюба, ты нас слышишь? иди на...... :))))
a.159753123
Ждем комментариев от представителей свиной фермы, свалки бытовых отходов и цкг о коррупции в РФС.
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