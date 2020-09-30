Областной садовод и строители у терминала в Пулково нашли 17 мин и снарядов времен войны

Пролежавшие долгое время в земле мины и артиллерийские снаряды времен войны напомнили о себе спустя десятки лет. Специалистам пришлось выезжать на вызовы четыре раза за сутки. Теперь им предстоит безопасно утилизировать почти два десятка боеприпасов.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа 30 сентября, за последние 24 часа военнослужащие ЗВО вывезли из Петербурга и Ленобласти 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На территории города две минометные 50-миллиметровые мины нашли в ходе строительных работ возле грузового терминала аэропорта Пулково. Еще одну, 80-миллиметровую, — в Ломоносовском районе. В области четыре боеприпаса обнаружили в Кировске и десять мин на садовом участке в СНТ «Выборгское» в Кировском районе.