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30.09.2020 14:18
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Областной садовод и строители у терминала в Пулково нашли 17 мин и снарядов времен войны

Пролежавшие долгое время в земле мины и артиллерийские снаряды времен войны напомнили о себе спустя десятки лет. Специалистам пришлось выезжать на вызовы четыре раза за сутки. Теперь им предстоит безопасно утилизировать почти два десятка боеприпасов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа 30 сентября, за последние 24 часа военнослужащие ЗВО вывезли из Петербурга и Ленобласти 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На территории города две минометные 50-миллиметровые мины нашли в ходе строительных работ возле грузового терминала аэропорта Пулково. Еще одну, 80-миллиметровую, — в Ломоносовском районе. В области четыре боеприпаса обнаружили в Кировске и десять мин на садовом участке в СНТ «Выборгское» в Кировском районе.

Все потенциально опасные находки находились в состоянии сильной коррозии и были вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения, добавили в пресс-службе ЗВО.

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