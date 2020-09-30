Иностранные поставщики комплектующих объявили бойкот российской авиапромышленности. На очереди — микроэлектроника

Зарубежные компании, которые поставляют в РФ комплектующие для российской авиации, отказались от сотрудничества с российской авиастроительной отраслью, без объявления санкций. Об этом заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника-2020».

«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут, — цитирует Шпака «Интерфакс». — По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут».