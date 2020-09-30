Иностранные поставщики комплектующих объявили бойкот российской авиапромышленности. На очереди — микроэлектроника
Зарубежные компании, которые поставляют в РФ комплектующие для российской авиации, отказались от сотрудничества с российской авиастроительной отраслью, без объявления санкций. Об этом заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника-2020».
«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут, — цитирует Шпака «Интерфакс». — По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут».
По его мнению, с помощью такого бойкота Запад преследует цель остановить российское гражданское авиастроение. Каких именно проектов коснулся отказ продолжать поставки, представитель департамента не уточнил, однако предупредил, что следующей отраслью, от которой отвернутся западные партнёры, может стать микроэлектроника. Поэтому, подчеркнул чиновник, производство нужно сделать независимым от иностранных компаний.
Ранее, в январе 2019 года, российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 остался без материалов для композитного «черного крыла» из-за санкций США против дочерних компаний «Ростеха». Президент РФ назвал отказ в поставке хамством и недобросовестной конкуренцией. Отечественного поставщика нашли в лице завода «Росатома» в ОЭЗ «Алабуга», но запуск серийного производства МС-21 был отложен до конца 2021 года.