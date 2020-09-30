«Россия имеет решающее слово». Посол Азербайджана назвал возможное признание Карабаха Арменией «сожжением всех мостов»
Глава азербайджанской дипмиссии в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что возможное признание Арменией республики Нагорный Карабах усугубит конфликт в регионе.
«Реакция [на признание Арменией Карабаха] будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — цитирует 30 сентября заявление Полада Бюльбюль оглы РБК.
По его словам, такой шаг со стороны Арменией станет «сожжением всех мостов». До этого дипломат заверил, что Баку и Ереван не ведут никаких мирных переговоров в данный момент.
Бюльбюль оглы также подчеркнул важную роль РФ в сложившейся ситуации. «Россия имеет решающее слово в этом регионе», — уверен дипломат.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.