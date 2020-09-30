ЛГБТ-сеть сообщает, что прокуратура Петербурга хочет закрыть её сайт из-за опроса про травлю в школе

Прокуратура Санкт-Петербурга хочет заблокировать сайт российской ЛГБТ-сети, сообщает 30 сентября пресс-служба сети. Иск был подан почти месяц назад и пока оставлен судом без движения. Затрагивается непростая тема — школьный буллинг. В пресс-релизе говорится, что 28 августа прокурор Центрального района Пётр Забурко подал административный иск в Смольнинский районный суд с требованием блокировки сайта российской ЛГБТ-сети. Прокурор считает, что сайт надо заблокировать из-за публикации опроса, посвящённого травле ЛГБТ-подростков в школах.

В качестве аргумента прокурор приводит письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Степана Жолована, называя его «суждением специалиста». Фрагмент этого письма цитируется в сообщении (сохраняем авторские орфографию и пунктуацию, вряд ли порадовавшие бы школьного учителя русского языка): «Ознакомившись с предложенными материалами, включая предлагаемый несовершеннолетним опрос, становится, очевидно, что пропаганда ЛГБТ изучение проблем ЛГБТ-подростков в российских школах проводимое «Российской ЛГБТ-сетью» и Ресурсным центром для ЛГБТ под названием «Исследование школьной среды в России», внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ ценности как норму. Под видом исследования у подрастающего поколения формируются ЛГБТ ценности. Желающих поговорить о проблеме и/или получить поддержку приглашают «в группу «СказатьНельзяМолчать». Считаем, что данное «исследование» является одним из путей вовлечения детей и подростков в ЛГБТ сообщество». Иск подан в отношении финансового оператора ЛГБТ-сети — благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера». Он не является владельцем информационных ресурсов сети, но будет оказывать правовую помощь. Смольнинский районный суд зарегистрировал иск 15 сентября, а 17 сентября судья Татьяна Чистякова оставила его без движения.