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30.09.2020 12:12
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ЛГБТ-сеть сообщает, что прокуратура Петербурга хочет закрыть её сайт из-за опроса про травлю в школе

Прокуратура Санкт-Петербурга хочет заблокировать сайт российской ЛГБТ-сети, сообщает 30 сентября пресс-служба сети. Иск был подан почти месяц назад и пока оставлен судом без движения. Затрагивается непростая тема — школьный буллинг.

В пресс-релизе говорится, что 28 августа прокурор Центрального района Пётр Забурко подал административный иск в Смольнинский районный суд с требованием блокировки сайта российской ЛГБТ-сети. Прокурор считает, что сайт надо заблокировать из-за публикации опроса, посвящённого травле ЛГБТ-подростков в школах.

В качестве аргумента прокурор приводит письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Степана Жолована, называя его «суждением специалиста». Фрагмент этого письма цитируется в сообщении (сохраняем авторские орфографию и пунктуацию, вряд ли порадовавшие бы школьного учителя русского языка): «Ознакомившись с предложенными материалами, включая предлагаемый несовершеннолетним опрос, становится, очевидно, что пропаганда ЛГБТ изучение проблем ЛГБТ-подростков в российских школах проводимое «Российской ЛГБТ-сетью» и Ресурсным центром для ЛГБТ под названием «Исследование школьной среды в России», внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ ценности как норму. Под видом исследования у подрастающего поколения формируются ЛГБТ ценности. Желающих поговорить о проблеме и/или получить поддержку приглашают «в группу «СказатьНельзяМолчать». Считаем, что данное «исследование» является одним из путей вовлечения детей и подростков в ЛГБТ сообщество».

Иск подан в отношении финансового оператора ЛГБТ-сети — благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера». Он не является владельцем информационных ресурсов сети, но будет оказывать правовую помощь. Смольнинский районный суд зарегистрировал иск 15 сентября, а 17 сентября судья Татьяна Чистякова оставила его без движения.

«Основанием для оставления дела без движения являются недостатки, которые суд выявил при принятии к производству заявления, — отмечает юрист российской ЛГБТ-сети и юристконсульт фонда «Сфера» Александр Белик. — Мы не знаем, какие недостатки обнаружил суд. Прокурор должен их исправить, после чего нас вызовут на заседание».

Белик подчёркивает, что в данном случае идёт речь не о привлечении к ответственности по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), а о блокировке интернет-ресурса. «Это совершенно разные процедуры. В рамках первой возможно привлечь виновное лицо к ответственности в виде штрафа, в рамках второй блокируется сайт в сети Интернет, — поясняет юрист. — О попытках привлечения «Сферы» к ответственности за пропаганду нам ничего не известно».

Это не первая попытка заблокировать ресурс российской ЛГБТ-сети прокурором Центрального района, отмечается в сообщении. До этого он потребовал закрыть страницу движения в социальной сети «ВКонтакте», дело передано по месту жительства административных ответчиков. Они ждут извещения о дате и месте суда.

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Комментарии (14)

260608031
Почему бы ЛГБТ сети не сосредоточиться на обсуждении клубов, предохранении, и на других темах. При этом тщательно избегая ключевых слов "школа, дети, школьники, детский сад, ребенок" и т.п. Если запрещена пропаганда то зачем лезть на рожон? Друих тем нет?
Oleg_I
Они там крышей поехали, "внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ ценности как норму". Ну если это не норма, то что теперь ЛГБТ подросткам делать, вены вскрывать? Или у них там волшебное лекарство есть, которое лечит гомосексуализм? Центр Гамалеи еще не изобрел вакцину от гомосексуализма, нет? Вы что творите вообще, педагоги? Вы внедряете ЛГБТ подросткам мысль, что они "не норма"? А кто тогда? Уроды, мутанты, ошибки природы? Так вас понимать?
Роман Романович
Новости, которые вы заслужили..... А заголовок, кричащий, прям...
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