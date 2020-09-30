Вор пробрался в квартиру на Октябрьской набережной. Он забрал банку с деньгами, но оставил ножницы
Неизвестный взломал дверь в хрущевке в Невском районе Петербурга и украл у пенсионерки банку с наличностью. Женщина хранила сотни тысяч на балконе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, из дома 80-летняя женщина отлучилась накануне, не было ее в период с 10 утра до четырех вечера. Пока пенсионерка гуляла, ее квартиру в доме 122, корпусе 5, по Октябрьской набережной вскрыли, раскурочив входную дверь. Унесли банку с балкона и несколько золотых украшений. Накопить женщина смогла 600 тысяч, всего ущерб оценила в 630.
Вор оставил отпечатки пальцев, но в базе совпадений не нашлось. У полиции пока есть только ножницы, которыми орудовал преступник и не потрудился забрать с собой.