Вор пробрался в квартиру на Октябрьской набережной. Он забрал банку с деньгами, но оставил ножницы

Неизвестный взломал дверь в хрущевке в Невском районе Петербурга и украл у пенсионерки банку с наличностью. Женщина хранила сотни тысяч на балконе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, из дома 80-летняя женщина отлучилась накануне, не было ее в период с 10 утра до четырех вечера. Пока пенсионерка гуляла, ее квартиру в доме 122, корпусе 5, по Октябрьской набережной вскрыли, раскурочив входную дверь. Унесли банку с балкона и несколько золотых украшений. Накопить женщина смогла 600 тысяч, всего ущерб оценила в 630.

