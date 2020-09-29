Иностранных студентов будут пускать в РФ для обучения после снятия ограничений на въезд
Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Пока такая возможность есть только у учащихся четырёх государств. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки РФ.
«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Белоруссия, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 года) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 года)», - сообщили в пресс-службе.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские университеты, смогут въехать на территорию РФ в сентябре. Для этого был разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов.