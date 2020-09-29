Иностранных студентов будут пускать в РФ для обучения после снятия ограничений на въезд

Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Пока такая возможность есть только у учащихся четырёх государств. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки РФ.



«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Белоруссия, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 года) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 года)», - сообщили в пресс-службе.