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29.09.2020 21:02
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Иностранных студентов будут пускать в РФ для обучения после снятия ограничений на въезд

Иностранные студенты смогут попасть на территорию России для обучения в вузах после снятия ограничений на въезд в страну. Пока такая возможность есть только у учащихся четырёх государств. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки РФ.

«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну. На сегодняшний день, согласно распоряжению правительства РФ от 20 сентября 2020 года № 2406-р, сняты ограничения на въезд из Республики Белоруссия, Казахстана, Киргизии (с 21 сентября 2020 года) и Республики Корея (с 27 сентября 2020 года)», - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что иностранные студенты, которые поступили на первый курс в российские университеты, смогут въехать на территорию РФ в сентябре. Для этого был разработан специальный алгоритм действий федеральных органов государственной власти, субъектов и вузов.

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