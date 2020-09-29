Мосты в Петербурге подсветят по-новому, некоторые — в праздничном и будничном вариантах

Как сообщили в Смольном 29 сентября, для переправ через Неву разрабатывают новую концепцию современной подсветки, которая подчеркнёт их архитектурно-художественные особенности. В ночи горожане смогут увидеть «молодой» вантовый мост Бетанкура, который пока остаётся без света. Вместе с ним «приоденут» Троицкий и Биржевой. Причём каждый из них получит два режима подсветки: будничный и праздничный. С помощью нового оборудования, которое профинансирует ПАО «Газпром», эти мосты можно будет раскрасить в любой цвет.

Одна из главных визитных карточек Петербурга станет ещё ярче — мосты в Петербурге получат новую подсветку, а мост Бетанкура выйдет из тьмы.

В будущем Троицкий и Дворцовый оснастят по единой концепции для сопровождения памятных дат и событий городского или всероссийского масштаба, добавили в Смольном.

«Не только мосты, но и вся панорама Невы, город станет еще красивее», — сказал губернатор Александр Беглов.

Подсветкой трёх переправ будут управлять дистанционно. Монтаж начнут в 2021 году.

А в 2021–2022 годах в рамках адресной инвестиционной программы планируется проектирование подсветки малых мостов: Большого Конюшенного, Фонарного, Поцелуева, Храповицкого, Певческого мостов.

На сегодняшний день 35 больших и малых мостов Петербурга подсвечены почти 14 тысячами светильников и прожекторов.