Чемодан полчаса не давал клиентам банка попасть в отделение на Петроградской стороне
Нештатная ситуация почти на полчаса остановила работу банковского отделения в Петроградском районе Петербурга. Очевидцы рассказали, что причиной тому стал оставленный неизвестным чемодан.
«Приезжал на парковку перед банком, прямо передо мной ехала машина Росгвардии. Кружочком стояли работники и клиенты банка. Я зашел в соседнюю дверь, а когда вышел, чемодан оцепили лентой», — описал увиденное читатель «Фонтанки» Андрей.
По данным нашего издания, на месте работали сотрудники вневедомственной охраны. Эвакуация не проводилась. На месте также работали полицейские и кинологи.
В справочной службе банка «Фонтанке» сказали, что отделение по адресу: Большая Зеленина улица, 8, временно приостанавливало работу в период с 15:45 до 16:10 в связи с нештатной ситуацией. В настоящее время оно принимает клиентов в обычном режиме.