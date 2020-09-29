Петербуржцы взыскали через Страсбург трехкратную зарплату 20-летней давности

Государство обязано выплатить петербурженкам Маргарите Балашовой и Галине Черевичной заработную плату, которую они не получили двадцать лет назад. Такое решение 29 сентября вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Балашова и Черевичная работали в Государственной инспекции по качеству молока и молочной продукции Северного и Северо-Западного экономических районов. До 1998 года инспекция находилась в ведении Минсельхоза РФ. Затем началась реорганизация — региональные инспекции передавали в ведение местных властей. Однако процесс затянулся, в 2000 году Минсельхоз прекратил финансирование, а спустя четыре года учреждение ликвидировали.



Бывшие сотрудники не смогли взыскать не выплаченную заработную плату и выходное пособие. Суд признал обоснованными требования Маргариты Балашовой на 151 тысячу рублей и Галины Черевичной на 166 тысяч, но фактически эти решения не были исполнены: федеральное казначейство вернуло исполнительные листы, так как госучреждение «не числилось среди организаций, получающих средства федерального бюджета». А судебные приставы не смогли найти ни должника (ликвидированную инспекцию), ни его имущества, ни денежных средств. Суды же отклонили иски работниц о привлечении министерства к субсидиарной ответственности по долгам подведомственного им учреждения.

В результате женщины обратились в ЕСПЧ, при рассмотрении их жалоб представители российских властей отрицали нарушения. По заверениям чиновников, истицы своевременно не подали свои требования в ликвидационную комиссию для включения в число кредиторов. Кроме того, они не направляли исполнительные листы в Минфин РФ.

ЕСПЧ эти доводы оценил критически. Чиновники утверждали, что конкретное министерство не несет субсидиарной ответственности за долги ликвидированного учреждения, однако в целом не отрицали ответственности государства.

