В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на женщину с коляской
Стая бродячих собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге. Отбиться от агрессивных животных помогли автомобилисты.
Подробности 29 сентября сообщает портал E1.ru. Женщина возвращалась из продуктового магазина и везла в коляске ребенка, когда увидела велосипедиста в сопровождении собачьей стаи. По ее словам, там было не меньше 15–20 животных, которые с лаем окружили ее с дочерью.
«Они окружили нас, я молча развернула коляску и начала закрывать ее собой, повернулась и, прижавшись к дочке, спрятала ее за собой. Самая большая псина, оскалившись, пыталась ухватить меня, она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду», — рассказала женщина. Она отметила, что велосипедист просто стоял и смотрел на происходящее, а на просьбу о помощи попытался отогнать собак велосипедом, но безуспешно.
В итоге ей помогли проезжавшие мимо автомобилисты, которые поехали в сторону животных. Когда стая разбежалась, один из водителей посадил женщину с ребенком в машину и довез ее до дома.
Женщина написала заявление в полицию. Изданию в УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.