В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на женщину с коляской

Стая бродячих собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге. Отбиться от агрессивных животных помогли автомобилисты.



Подробности 29 сентября сообщает портал E1.ru. Женщина возвращалась из продуктового магазина и везла в коляске ребенка, когда увидела велосипедиста в сопровождении собачьей стаи. По ее словам, там было не меньше 15–20 животных, которые с лаем окружили ее с дочерью.



«Они окружили нас, я молча развернула коляску и начала закрывать ее собой, повернулась и, прижавшись к дочке, спрятала ее за собой. Самая большая псина, оскалившись, пыталась ухватить меня, она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду», — рассказала женщина. Она отметила, что велосипедист просто стоял и смотрел на происходящее, а на просьбу о помощи попытался отогнать собак велосипедом, но безуспешно.

