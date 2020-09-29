Британские ученые узнали, способны ли питомцы спасти своих хозяев от одиночества в самоизоляции

Влияет ли наличие домашнего животного на психическое состояние человека в условиях самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, попытались выяснить британские ученые. Их статья опубликована на PLOS One.



В качестве метода исследования, которое проводилось с 16 апреля по 31 мая этого года, Елена Ратшен из Йоркского университета и ее коллеги выбрали опрос. В нем приняли участие 5926 совершеннолетних жителей Великобритании, среди которых было 4657 женщин.



При этом 89,8% участников имели домашнее животное, из них 4,6% завели питомца во время пандемии. У 9% респондентов питомцы выполняли роли поводырей и терапевтов. Среди тех, у которых не было любимца, почти половина (48,6%) сообщила о желании его завести. Из них 21,1% связали это решение с введением ограничительных мер.

