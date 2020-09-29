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29.09.2020 00:53
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Британские ученые узнали, способны ли питомцы спасти своих хозяев от одиночества в самоизоляции

Влияет ли наличие домашнего животного на психическое состояние человека в условиях самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, попытались выяснить британские ученые. Их статья опубликована на PLOS One.

В качестве метода исследования, которое проводилось с 16 апреля по 31 мая этого года, Елена Ратшен из Йоркского университета и ее коллеги выбрали опрос. В нем приняли участие 5926 совершеннолетних жителей Великобритании, среди которых было 4657 женщин.

При этом 89,8% участников имели домашнее животное, из них 4,6% завели питомца во время пандемии. У 9% респондентов питомцы выполняли роли поводырей и терапевтов. Среди тех, у которых не было любимца, почти половина (48,6%) сообщила о желании его завести. Из них 21,1% связали это решение с введением ограничительных мер.

В качестве основной площадки для проведения исследования были выбраны социальные сети, анкеты также распространяли в академической среде и благотворительных организациях. Свое психическое состояние респонденты оценивали дважды: во время самоизоляции и вспоминая, как было до ее введения. Им также пришлось ответить и на ряд других связанных с темой вопросов.

Результаты опроса оказались следующими: у владельцев домашних животных отмечалось лишь легкое снижение чувства одиночества и психического напряжения. Авторы подчеркнули: хоть субъективно британцы и склонны высоко оценивать роль своих питомцев в ситуации ограниченных социальных контактов, считая их важным источником поддержки, однозначных данных в пользу этого нет, и вопрос требует продолжения исследований.

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