Путин призвал Госсовет не варить «суп с котом» в работе с нацпроектами

Президент России на заседании Госсовета 28 сентября предупредил, что участники совещания не должны отодвигать на будущее цели по национальному развитию, несмотря на тяжёлый экономический период. Откладывать проблемные вопросы грозит более тяжёлыми последствиями, считает Путин. Свою мысль он донёс с помощью фразеологизма.

«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил он (цитата по РБК).

