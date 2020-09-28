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28.09.2020 20:28
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Путин призвал Госсовет не варить «суп с котом» в работе с нацпроектами

Президент России на заседании Госсовета 28 сентября предупредил, что участники совещания не должны отодвигать на будущее цели по национальному развитию, несмотря на тяжёлый экономический период. Откладывать проблемные вопросы грозит более тяжёлыми последствиями, считает Путин. Свою мысль он донёс с помощью фразеологизма.

«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил он (цитата по РБК).

Путин попросил правительство довести до руководства регионов все требуемые цифры и параметры, а региональные власти — сделать всё для достижения целей нацпроектов, которые останутся неизменными несмотря на обстоятельства.

Ранее также сообщалось, что первое чтение проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы намечено на 29 октября.

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Комментарии (5)

***_555
А денежки - в Молдавию.
altnec
При хорошей игре кота вне сцены на сцене сыграть кота у тебя не получится. Аншлаг.
Hans-Christian
Все эти нацпроекты - изобретение кореша Путина Кудрина.
По факту всё сводится к единственному, что действительно происходит у нас в стране - воровству.
Пример тому - нацпроект по доступности связи. На таксофоны по всей стране тратятся немыслимые деньги, а сами таксофоны уж в Питере и Ленобласти точно никому не нужны. Ещё один пример - нацпроект "Доступное жильё", в своё время широко разрекламированный. И что? Где это доступное жильё?
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