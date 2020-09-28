Путин призвал Госсовет не варить «суп с котом» в работе с нацпроектами

Президент России на заседании Госсовета 28 сентября предупредил, что участники совещания не должны отодвигать на будущее цели по национальному развитию, несмотря на тяжёлый экономический период. Откладывать проблемные вопросы грозит более тяжёлыми последствиями, считает Путин. Свою мысль он донёс с помощью фразеологизма.
«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил он (цитата по РБК).
«Потом - суп с котом!»: Путин - о том, что несмотря на сложности, нельзя откладывать решение сложных системных проблем pic.twitter.com/xvjTxJ056i— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 28, 2020
Путин попросил правительство довести до руководства регионов все требуемые цифры и параметры, а региональные власти — сделать всё для достижения целей нацпроектов, которые останутся неизменными несмотря на обстоятельства.
Ранее также сообщалось, что первое чтение проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы намечено на 29 октября.