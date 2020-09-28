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28.09.2020 19:26
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Малую Садовую затянуло дымом. Загорелись леса на Доме радио

Малую Садовую улицу в центре Петербурга вечером 28 сентября затянуло дымом. Как сообщили очевидцы «Фонтанке», загорелись леса на Доме радио. Они уточнили, что выглядел пожар не слишком серьезно.

автор видео читатель «Фонтанки»

МЧС на место происшествия все же вызвали. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горела всего половина квадратного метра, пожар оперативно потушили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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