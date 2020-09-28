Петербурженка, получившая куском флейты по голове во время «Гамлета» в МДТ, заключила с театром мировое соглашение. Перед ней извинился Козловский

Как сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба судов, в начале сентября петербурженка обратилась в суд с требованиями о возмещении морального вреда и расходов на врачей после инцидента на спектакле «Гамлет» в декабре 2019 года. Тогда во время одной из сцен исполняющий главную роль Данила Козловский размахивал флейтой, и часть её отвалилась. Кусок прилетел в голову зрительницы, у нее пошла кровь, и женщина вышла из зала.

По словам заявительницы, театр не извинился перед ней и не предложил своевременную медицинскую помощь. Поэтому она просила суд компенсировать ей понесенные расходы в размере 12 200 рублей: цену билета на спектакль в размере 8 000 рублей, неустойку в размере 8 000 рублей, а также сумму утраченного из-за больничного заработка в размере 38 273 рублей 40 копеек. В качестве компенсации морального вреда женщина запросила от театра миллион рублей.



После того, как ситуация стала публичной, её прокомментировал СМИ худрук театра — Лев Додин. Как писала «Российская газета», он сообщил, что после спектакля Козловский уехал из Петербурга на съемки и не сразу узнал о произошедшем. Когда информация спустя месяц дошла до него, он принес зрительнице извинения и пригласил ее на съемочную площадку. Додин также отметил, что театр принес зрительнице извинения.



По данным объединенной пресс-службы судов, условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон. Производство по делу прекращено.

