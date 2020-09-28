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28.09.2020 12:54
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Петербурженка, получившая куском флейты по голове во время «Гамлета» в МДТ, заключила с театром мировое соглашение. Перед ней извинился Козловский

Куйбышевский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение по иску зрительницы к Академическому малому драматическому театру — Театру Европы.

Как сообщает 28 сентября объединенная пресс-служба судов, в начале сентября петербурженка обратилась в суд с требованиями о возмещении морального вреда и расходов на врачей после инцидента на спектакле «Гамлет» в декабре 2019 года. Тогда во время одной из сцен исполняющий главную роль Данила Козловский размахивал флейтой, и часть её отвалилась. Кусок прилетел в голову зрительницы, у нее пошла кровь, и женщина вышла из зала.

По словам заявительницы, театр не извинился перед ней и не предложил своевременную медицинскую помощь. Поэтому она просила суд компенсировать ей понесенные расходы в размере 12 200 рублей: цену билета на спектакль в размере 8 000 рублей, неустойку в размере 8 000 рублей, а также сумму утраченного из-за больничного заработка в размере 38 273 рублей 40 копеек. В качестве компенсации морального вреда женщина запросила от театра миллион рублей.

После того, как ситуация стала публичной, её прокомментировал СМИ худрук театра — Лев Додин. Как писала «Российская газета», он сообщил, что после спектакля Козловский уехал из Петербурга на съемки и не сразу узнал о произошедшем. Когда информация спустя месяц дошла до него, он принес зрительнице извинения и пригласил ее на съемочную площадку. Додин также отметил, что театр принес зрительнице извинения.

По данным объединенной пресс-службы судов, условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон. Производство по делу прекращено.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Ну должна в конце концов эта тетка сыграть композицию Jane's Theme из фильма " Тринадцатый Этаж " на починенной флейте у самого Козловского .
ZAP
Выкиньте этого "журналиста" и наймите приличного. Суммы не сходятся.
Wowan
Непонятно, также, как он мог отвалиться?!. Крайняя же плоть должна была удержать... С какой же силой он ей (флейтой) размахивал?!.
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