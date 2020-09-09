Зрительница подала в суд на МДТ: Данила Козловский ударил её по голове флейтой и не извинился

Необычный иск поступил в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Истица Елизавета требует, чтобы Академический малый драматический театр — Театр Европы, расположенный на улице Рубинштейна, возместил ей вред здоровью. Елизавету, по её словам, обидел известный актёр Данила Козловский. Как сообщает 9 сентября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд уже приступил к рассмотрению заявления. Травмировавшее Елизавету событие имело место 5 декабря 2019 года, когда она смотрела в МДТ постановку пьесы «Гамлет». Как говорится в иске, во время спектакля артист театра Данила Козловский, используя театральный реквизит — металлическую флейту, нанёс зрительнице «ушибленную рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму».

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«Спектакль не был остановлен, на окровавленного человека в зале ни артист театра, находившийся в этот момент на сцене, ни сотрудники театра не обратили никакого внимания, — приводится в пресс-релизе рассказ Елизаветы. — Выйти из зала помогала подруга и сидящий впереди зритель. Из зала долгое время не удавалось выйти, так как все двери были заперты снаружи, приходилось стучать и звать на помощь. Внезапно одна из дверей в итоге открылась, но только потому, что в неё вошёл один из артистов по заранее задуманному сценарию. В холле театра на помощь пришел администратор, который позвал медицинского работника». Нужных медикаментов у театрального медработника не было, она намазала зрительнице голову мазью от ушибов. Пострадавшая обратилась в Мариинскую больницу. Там ей наложили швы, прописали лекарства — это подтверждает выписной эпикриз от 6 декабря. Затем женщина наблюдалась в другом медучреждении — ООО «Ава-Петер», где ей дали больничный до 15 декабря. В общей сложности на лечение истица затратила 12,2 тысячи рублей.

«В соответствии со статьёй 1064 ГК РФ вред, причинённый личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда», — отмечается в сообщении пресс-службы судов. Помимо 12 200 рублей Елизавета требует взыскать с театра цену билета — 8 000 рублей, неустойку — 8 000 рублей, сумму утраченного заработка — 38 273,4 рубля, компенсацию морального вреда — 1 000 000 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом. Зрительница морально пострадала, когда на неё не обращали внимания в театре. Ни руководство театра, ни артист к ней не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались. Она переживала, что попавшая ей в голову часть металлической флейты длиной примерно 50 см могла угодить в глаз и другие важные органы, а кроме того, гипотетически могла травмировать ребёнка. Цитируем сообщение: «В результате некачественного оказания услуги ответчиком <…> были причинены лёгкий вред здоровью, выразившийся в ушибе головы с подозрением на черепно-мозговую травму, и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы».

На следующее судебное заседание вызван сам Данила Козловский в качестве третьего лица. В пресс-службе МДТ «Фонтанке» сообщили, что не готовы комментировать поступивший в суд иск. Сейчас Театр Европы готовится к открытию сезона, на завтра назначен сбор труппы — и это главная новость для театра.