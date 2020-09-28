Эстония инициирует новое расследование катастрофы «балтийского «Титаника». Через 26 лет у затонувшего парома «Эстония» нашли огромную пробоину
Премьер-министр Эстонии анонсировал возможность возобновления международного расследования, чтобы выяснить причины самого известного крушения парома.
«Мы обсудили ставшие известными нам подводные отрывки документального фильма о гибели парома «Эстония» <...> Если в фильме действительно упоминаются новые и неизвестные до сих пор обстоятельства, мы вместе выясним их причины. Я считаю важным, чтобы Эстония, Финляндия и Швеция вместе совершали дальнейшие шаги», — цитирует 28 сентября заявление Юри Ратаса издание Postimees.
По его словам, документалисты накануне обнаружили в корпусе «Эстонии» четырехметровую пробоину, которую до этого скрывало морское дно. Ратас отметил, что фильм может предоставить «новые обстоятельства» для понимания причин катастрофы.
Паром «Эстония» затонул 28 сентября 1994 года в Балтийском море в 100 км берегов Швеции. На борту парома, направлявшегося из Таллина в Стокгольм, находились 776 пассажиров и 189 членов экипажа. Погибли 852 человека. Причиной крушения судна стало проникновение в трюм воды через автомобильный люк. Гибель парома стала второй по числу жертв после катастрофы «Титаника» в 1913 году.