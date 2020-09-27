Флайборд-шоу и световой парад байкеров раскрасили Неву разноцветными огнями
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Водным и световым шоу 27 сентября закончилось празднование Всемирного дня туризма в Петербурге.
В 21:20 над водой Невы взмыли в воздух флайборды. В 21:40 их сменили гидроциклисты в световых жилетах.
Подробнее о том, как город на Неве впервые отметил Всемирный день туризма, читайте в материале «Фонтанки».
Водным и световым шоу 27 сентября закончилось празднование Всемирного дня туризма в Петербурге.
Мотоциклисты проехали от набережной Лейтенанта Шмидта, 21, до стрелки Васильевского острова со световым парадом, держа в руках файеры.
В 21:20 над водой Невы взмыли в воздух флайборды. В 21:40 их сменили гидроциклисты в световых жилетах.
Подробнее о том, как город на Неве впервые отметил Всемирный день туризма, читайте в материале «Фонтанки».