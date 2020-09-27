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27.09.2020 22:06
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Флайборд-шоу и световой парад байкеров раскрасили Неву разноцветными огнями

Водным и световым шоу 27 сентября закончилось празднование Всемирного дня туризма в Петербурге.

Мотоциклисты проехали от набережной Лейтенанта Шмидта, 21, до стрелки Васильевского острова со световым парадом, держа в руках файеры.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В 21:20 над водой Невы взмыли в воздух флайборды. В 21:40 их сменили гидроциклисты в световых жилетах.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Подробнее о том, как город на Неве впервые отметил Всемирный день туризма, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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