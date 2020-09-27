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27.09.2020 16:17
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Десять тысяч человек вышли на улицы Минска. Милиция предупредила протестующих о возможном применении силы

Около 10 тысяч человек принимают участие в воскресенье в акции протеста белорусской оппозиции возле стелы «Минск — город-герой» в центре Минска, передаёт 27 сентября ТАСС. Ситуация начинает накаляться.

По данным РИА Новости, МВД Белоруссии объявило мероприятие незаконным и предупредило о возможном применении силы и спецсредств для разгона демонстрантов. Милиция по громкоговорителям просит протестующих разойтись.

Колонна людей двинулась от стелы по проспекту Машерова. Издание Tut.by оценивает количество участников в десятки тысяч человек. Люди скандируют «Света — наш президент» и «Жыве Беларусь».

Акции протеста проходят и в других городах страны. В Гродно прошли жёсткие задержания, передаёт Tut.by.

В Гомеле протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми боеприпасами, подтвердили ТАСС в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В Минске людей задерживали у гостиницы «Юбилейная».

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Комментарии (10)

Леннокс
10 тысяч как то некошерно. Надо мадам Тихановской возвращаться на родину. Возглавить сопротивление. Президентшей себя назначила? Назначила. Деньги получила? Получила. Надо отрабатывать.
kiros
Плюсую...
263541901
всё очень просто. Не надо вкалывать в поле, на ферме, на стройке, заводе , автокадить чонить до опупения. Надо быть тупым и ленивым бездарем, поступить на службу в колхозгестапо, нажирать там морду и мышечную массу. И лупить БЕЗНАКАЗАННО всяких ботанов и баб., скрывши рожу под маской. И получить при этом гарантированно в десятки раз больше всех этих лохов,из их же карманов - налогов . И на пенсию уйти в 45 лет, пока эти терпилы ещё 20 лет будут горбатиться. Чем не житуха ? Да за такую пайку эти "выкрасавцы" и мат родную ухандокают. A propos, в полицаи и шуцманы шли добровольно....
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