Десять тысяч человек вышли на улицы Минска. Милиция предупредила протестующих о возможном применении силы
Около 10 тысяч человек принимают участие в воскресенье в акции протеста белорусской оппозиции возле стелы «Минск — город-герой» в центре Минска, передаёт 27 сентября ТАСС. Ситуация начинает накаляться.
Минск. Люди идут в сцепке в начале колонны протестующих на проспекте Машерова. Они скандируют «Света — президент». pic.twitter.com/u28rmUBP4v— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
По данным РИА Новости, МВД Белоруссии объявило мероприятие незаконным и предупредило о возможном применении силы и спецсредств для разгона демонстрантов. Милиция по громкоговорителям просит протестующих разойтись.
Колонна людей двинулась от стелы по проспекту Машерова. Издание Tut.by оценивает количество участников в десятки тысяч человек. Люди скандируют «Света — наш президент» и «Жыве Беларусь».
Минск. Так выглядел с высоты район стелы «Минск — город-герой».— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
Фото: Дмитрий Брушко, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/I2aSi21oFp
Акции протеста проходят и в других городах страны. В Гродно прошли жёсткие задержания, передаёт Tut.by.
Несколько фотографий того, что происходило сегодня в Гродно.— TUT.BY (@tutby) September 27, 2020
Фото: Катерина Гордеева, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/Pcg1WOUjq9
В Гомеле протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми боеприпасами, подтвердили ТАСС в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В Минске людей задерживали у гостиницы «Юбилейная».