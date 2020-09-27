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27.09.2020 14:51
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Массовая авария закупорила три полосы на КАД у Вантового моста и собрала пробку почти в 4,5 км

Движение затруднено на кольцевой автодороге в районе Большого Обуховского моста. Днём 27 сентября там, по предварительным данным, столкнулись восемь автомобилей.

Об аварии на 54-м километре внутреннего кольца, где по неустановленной причине столкнулись порядка восьми машин, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП произошло в начале второго часа дня, спустя час на кольцевой по-прежнему плотно. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 4,3 километра.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«Повреждёнными транспортными средствами заняты 4, 3, 2-я полосы внутреннего кольца. На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий», — добавляют в управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

dragvs
В левом ряду на ровном месте, похоже спешили на кухню кухарить?
261409821
Зато гибдд будут теперь гоняться за самокатами - это для них основное занятие.
Пора поправки в ПДД ввести. типа если авария без пострадавших - немедленно очистить проезжую часть. вместо тупой осаги ввести всем обязательное каско, если авария без убитых-раненых - то кто прав-неправ не выяснять, убрал битую машину с дороги и пошёл в страховую.
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