Массовая авария закупорила три полосы на КАД у Вантового моста и собрала пробку почти в 4,5 км
Движение затруднено на кольцевой автодороге в районе Большого Обуховского моста. Днём 27 сентября там, по предварительным данным, столкнулись восемь автомобилей.
Об аварии на 54-м километре внутреннего кольца, где по неустановленной причине столкнулись порядка восьми машин, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП произошло в начале второго часа дня, спустя час на кольцевой по-прежнему плотно. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 4,3 километра.
«Повреждёнными транспортными средствами заняты 4, 3, 2-я полосы внутреннего кольца. На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий», — добавляют в управлении.