Полиция ищет пострадавших от рук работника автозаправки, задержанного за нападение на студентку в Выборгском районе Петербурга. По версии следствия, в выборе жертв он избирателен, действовать может жёстко.



Фотографии подозреваемого в разбое полицейский главк опубликовал 27 сентября. 53-летнего сотрудника автозаправки на улице Генерала Хрулева задержали после заявления студентки одного из городских вузов.

21-летняя девушка посреди дня подверглась нападению в парадной своего дома на улице Хошимина 22 сентября. Неизвестный в чёрной маске набросился на неё с верёвкой, применил удушающий захват и отобрал сумку со спортивными вещами, кошельком и телефоном.