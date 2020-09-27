FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 15:22
8
Печать

Петербуржцев просят посмотреть в лицо работнику заправки, душившему студентку. У него богатое прошлое и страсть к хрупким женщинам

Полиция ищет пострадавших от рук работника автозаправки, задержанного за нападение на студентку в Выборгском районе Петербурга. По версии следствия, в выборе жертв он избирателен, действовать может жёстко.

Фотографии подозреваемого в разбое полицейский главк опубликовал 27 сентября. 53-летнего сотрудника автозаправки на улице Генерала Хрулева задержали после заявления студентки одного из городских вузов.

21-летняя девушка посреди дня подверглась нападению в парадной своего дома на улице Хошимина 22 сентября. Неизвестный в чёрной маске набросился на неё с верёвкой, применил удушающий захват и отобрал сумку со спортивными вещами, кошельком и телефоном.

Через два дня оперативники задержали подозреваемого на рабочем месте. Кошелёк девушки он успел опустошить и выбросить, смартфон закопал в песочнице.

«Установлено, что жертвой преступления студентка стала случайно — нападавший специально поджидал момент, чтобы совершить ограбление, и просто стоял у подъезда, выбирая из прохожих более хрупкую женщину, чтобы ограбить ее», — рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мужчина попал под уголовное дело о разбое, в его прошлом судимости по аналогичной статье, а также за грабёж и преступления сексуального характера. Суд намерен отправить его под арест.

«При этом полицейские не исключают, что жертв указанного мужчины может быть больше. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от рук указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112», — просят в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

alexpv
Вот если бы он на росквардейца замахнулся, или не дай бог на господина Пака косо посмотрел..то конечно суд бы не решал так долго "взять его под стражу или нет"...
Mazzzz
Заправки запретить , всем срочно перейти на электромобили
Nerevar
Потусуется в СИЗО, где день за полтора, потом выйдет по УДО за типа примерное поведение. Никто его сурово не накажет. Да и полиция тоже не считает нужным его наказывать, ведь он её не убил. В полицию есть смысл приходить когда убьют.
На самом деле всяким студенточкам пора вооружаться, хотябы шокер приобрести, в идеале конечно же огнестрел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний