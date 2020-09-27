Петербуржцев просят посмотреть в лицо работнику заправки, душившему студентку. У него богатое прошлое и страсть к хрупким женщинам
Полиция ищет пострадавших от рук работника автозаправки, задержанного за нападение на студентку в Выборгском районе Петербурга. По версии следствия, в выборе жертв он избирателен, действовать может жёстко.
Фотографии подозреваемого в разбое полицейский главк опубликовал 27 сентября. 53-летнего сотрудника автозаправки на улице Генерала Хрулева задержали после заявления студентки одного из городских вузов.
21-летняя девушка посреди дня подверглась нападению в парадной своего дома на улице Хошимина 22 сентября. Неизвестный в чёрной маске набросился на неё с верёвкой, применил удушающий захват и отобрал сумку со спортивными вещами, кошельком и телефоном.
Через два дня оперативники задержали подозреваемого на рабочем месте. Кошелёк девушки он успел опустошить и выбросить, смартфон закопал в песочнице.
«Установлено, что жертвой преступления студентка стала случайно — нападавший специально поджидал момент, чтобы совершить ограбление, и просто стоял у подъезда, выбирая из прохожих более хрупкую женщину, чтобы ограбить ее», — рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и области.
Мужчина попал под уголовное дело о разбое, в его прошлом судимости по аналогичной статье, а также за грабёж и преступления сексуального характера. Суд намерен отправить его под арест.
«При этом полицейские не исключают, что жертв указанного мужчины может быть больше. Устанавливаются все факты его противоправной деятельности. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от рук указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112», — просят в ведомстве.