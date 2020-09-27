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27.09.2020 10:59
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За сутки список умерших от COVID-19 в России пополнился почти на сотню, каждая десятая смерть — в Петербурге

Коронавирусная статистика в России пополнилась 99 новыми летальными исходами. Об этом 27 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Петербурге зарегистрировали ещё 9 умерших от ковида. Город по числу погибших разделил вторую строчку с Ростовской областью. На первом месте Москва: в столице коронавирусная инфекция стала причиной смерти 18 человек.

Всего с начала пандемии вирус в России унес жизни 20 324 человек, в Петербурге — 2 894.

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Комментарии (1)

262126571
Не Петербург, а морильня какая-то. Медаль Башкетовой выдать!
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