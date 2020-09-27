За сутки список умерших от COVID-19 в России пополнился почти на сотню, каждая десятая смерть — в Петербурге

Коронавирусная статистика в России пополнилась 99 новыми летальными исходами. Об этом 27 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Петербурге зарегистрировали ещё 9 умерших от ковида. Город по числу погибших разделил вторую строчку с Ростовской областью. На первом месте Москва: в столице коронавирусная инфекция стала причиной смерти 18 человек.

Всего с начала пандемии вирус в России унес жизни 20 324 человек, в Петербурге — 2 894.

