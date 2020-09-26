«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Уфу» со счетом 2–0

«Зенит» 26 сентября обыгрывает «Уфу» в матче 9 тура российской Премьер-лиги на «Газпром-Арене». Отличилась пара форвардов Азмун — Дзюба.



На 24-й минуте Сердар Азмун ударом с лета замкнул передачу Вильмара Барриоса и направил мяч под перекладину ворот соперника. Через 8 минут Артем Дзюба удвоил преимущество своей команды с пенальти. При этом 11-метровый за нарушение на Азмуне был поставлен после подсказки систем VAR — изначально арбитр посчитал, что фол был за пределами штрафной площади.

Ранее предполагалось, что после матча с «Уфой» на стадионе «Петровский» пройдет фестиваль, посвященный 40-летию фанатского движения. Однако он был отменен — по словам болельщиков, из-за жесткого давления силовиков. Такая постановка вопроса вызвала аллергию в ГУ МВД, начальник которого Роман Плугин запросил у президента «Зенита» разъяснений. 26 сентября клуб сообщил, что мероприятие, скорее всего, состоится 4 октября.