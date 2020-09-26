Во Франции застрелили выходца из Чечни
Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в Нормандии, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на местное издание Dépêche со ссылкой на источник в судебных органах.
Инцидент произошел 25 сентября примерно в 18:00 в баре Xpress. По данным издания, там произошла ссора между представителями чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников ссоры достал оружие и выстрелил в выходца из Чечни, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Причина ссоры неизвестна, проводится расследование.
В июне в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.