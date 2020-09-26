Желающим посетить Россию иностранцам не придется указывать точную цель поездки

Дифференциация выдаваемых иностранным гражданам категорий виз и ее статусов в зависимости от заявленных целей поездки сократится почти в два раза. С такой инициативой 25 сентября выступило министерство иностранных дел России. Новый приказ, который будет утверждаться МИДом взамен отменённого, упростит оформление разрешений на въезд в Россию. Например, туристам не придется указывать и соблюдать конкретный способ путешествия — упраздняются статусы «автотуризм», «туризм целевой», «туризм-охота», «туризм 72 часа». Вместо них иностранцам будут выдавать обыкновенные туристические визы. Въезжающие с частным визитом смогут получить соответственно «частную» или «гостевую» визы. Тогда как сейчас необходимо указывать такие цели поездки как «посещение захоронения», «пограничный обмен», «разъединенная семья» и «особые случаи» (для экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника).

Унифицируются визы для бизнесменов и иных иностранных сотрудников. Исключаются такие статусы как «коммерческая» и «переговоры» (предназначены для въезда в целях проведения переговоров или решения иных конкретных вопросов, участия в выставках и тому подобного), «техобслуживание» и «приемка», а также «командировка СМИ» (для журналистов, прибывающих освещать конкретное событие или в качестве временных корреспондентов). Всем таким категориям планируется выдавать обыкновенные деловые визы, в том числе со статусом «Водитель» и «Член экипажа», «Пресса/Кор», «Пресс/Тех» и другие. Желающим учиться в России предлагается указывать одну из трех целей: «краткосрочное обучение» (до трех месяцев), «специализация» (для поступающих в вузы силовых ведомств) и просто «учеба» (иное долгосрочное обучение). Существующие статусы «курсы», «аспирантура» и «стажировка» упраздняются. Во внешнеполитическом ведомстве поясняют, что новый перечень целей поездок разработан в рамках реализации проекта «регуляторной гильотины» — отмены устаревших нормативных актов.