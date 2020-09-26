РФС утвердил гостевую квоту на матчах премьер-лиги

Болельщикам гостевой команды на стадионе клуба-хозяина будут продавать не больше 5% от общего количества билетов на матчи Российской премьер-лиги. Такую квоту установило Бюро исполкома Российского футбольного союза в ходе заседания накануне.
«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% от реализуемой на матч билетной программы»,— говорится в сообщении на сайте РФС.
Ранее новое правило на стадионе анонсировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
На игры Футбольной национальной лиги и Кубка России лимит составит 10%.
В июне прошлый сезон чемпионата России был возобновлен после трехмесячной паузы. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах зрители гостевых команд на стадион не допускались. В санитарном регламенте на сезон-2020/21 по этому поводу сказано следующее: «Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагается на организатора матча».