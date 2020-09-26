РФС утвердил гостевую квоту на матчах премьер-лиги

Болельщикам гостевой команды на стадионе клуба-хозяина будут продавать не больше 5% от общего количества билетов на матчи Российской премьер-лиги. Такую квоту установило Бюро исполкома Российского футбольного союза в ходе заседания накануне.

«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% от реализуемой на матч билетной программы»,— говорится в сообщении на сайте РФС.

Ранее новое правило на стадионе анонсировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.