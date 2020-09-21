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21.09.2020 15:46
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Клубы РПЛ вернут гостевую квоту билетов на матчи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что на общем собрании клубов Тинькофф-Чемпионата России было принято решение о возвращении гостевой квоты на игры премьер-лиги.

«На общем собрании было принято решение вернуть гостевую квоту на матчах РПЛ. Она составит 5% от билетной программы. Это решение было приятно подавляющим большинством. Клубы между собой могут договориться об увеличении», — сказал Медведев журналистам 21 сентября, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первенстве сыграны 8 туров, лидирует «Зенит» с 17 очками.

В июне прошлый сезон чемпионата России был возобновлен после трехмесячной паузы. Согласно регламенту, в восьми оставшихся турах зрители гостевых команд на стадион не допускались. В санитарном регламенте на сезон-2020/21 по этому поводу сказано следующее: «Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагается на организатора матча».

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