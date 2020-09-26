Пешеход попал под колёса микроавтобуса на Приморском шоссе. Довезти до больницы его не успели

Смертельная авария с пешеходом произошла в посёлке Серово Курортного района Петербурга 26 сентября. Микроавтобус не разминулся с мужчиной на «зебре».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около полудня 62-летний водитель «Фиат Дукато» сбил мужчину, который переходил дорогу на Приморском шоссе, 640. По предварительным данным, пешеход угодил под колёса фургона в зоне нерегулируемого перехода.

Медики забрали пострадавшего в тяжёлом состоянии, однако травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался в карете скорой помощи. Документов при себе у мужчины не оказалось, на вид ему было не больше 45 лет.