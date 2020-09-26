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26.09.2020 12:19
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В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта, передаёт 26 сентября РИА Новости.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир». Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации», — сообщили в Национальной системе платежных карт.

Некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, например, с помощью сервиса «Госуслуги». Есть ли такая возможность, нужно уточнять в банке, выдавшем карту.

В НСПК отметили, что на национальную карту переведут, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда.

Во-вторых, это различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.

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Комментарии (17)

***_555
В нормальных банках к одному счёту можно заказывать карты разных систем. Мёё можно забросить, а пользоваться нормальной.
Leeuw
Вообще откуда пошло это дурацкое выражение "перечислять на карту"? Все перечисления идут на банковский счет. А уже к нему может быть привязана карта (если надо).
change_it
Готовятся к возможному отключению SWIFT. Без него первое время настанет абсолютный коллапс с платежами, а если миллионы пенсионеров вдруг перестанут получать пенсию - это уже чревато мощнейшим социальным взрывом.
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