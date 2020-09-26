В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта, передаёт 26 сентября РИА Новости.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир». Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации», — сообщили в Национальной системе платежных карт.