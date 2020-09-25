Задержанная в Гродно беременная девушка лишилась ребенка, но штраф это не отменяет

Жительница Гродно оказалась среди задержанных во время протестов 11 августа, из отдела ее пришлось везти в больницу, где выяснилось, что она потеряла ребенка. Суд назначил штраф без ее присутствия на заседании.



Историю Карины Малиновской 25 сентября рассказывает издание «Народная воля». По словам девушки, 11 августа несколько мужчин в штатском заставили ее выйти из ее же машины, где она мирно беседовала с мамой по телефону, после чего увезли в отдел. Там ее ударили и заставляли смотреть, как бьют других. Кроме того, беременную девушку заставили на видео признаться, что она продавала петарды, но на записи она все время переспрашивала, говорит ли она то, что им надо. Сесть перед камерой, утверждает Карина, ее вынудили под угрозой отобрать полуторагодовалую дочь.

