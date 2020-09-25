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25.09.2020 22:02
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Задержанная в Гродно беременная девушка лишилась ребенка, но штраф это не отменяет

Жительница Гродно оказалась среди задержанных во время протестов 11 августа, из отдела ее пришлось везти в больницу, где выяснилось, что она потеряла ребенка. Суд назначил штраф без ее присутствия на заседании.

Историю Карины Малиновской 25 сентября рассказывает издание «Народная воля». По словам девушки, 11 августа несколько мужчин в штатском заставили ее выйти из ее же машины, где она мирно беседовала с мамой по телефону, после чего увезли в отдел. Там ее ударили и заставляли смотреть, как бьют других. Кроме того, беременную девушку заставили на видео признаться, что она продавала петарды, но на записи она все время переспрашивала, говорит ли она то, что им надо. Сесть перед камерой, утверждает Карина, ее вынудили под угрозой отобрать полуторагодовалую дочь.

Вскоре девушке стало плохо, ее увезли в больницу и прооперировали, ребенка она потеряла.

Через некоторое время после выписки к ней приехала милиция с протоколом и повесткой — на этот раз за то, что 14 августа она якобы стояла в цепи солидарности. Девушка подписывать ничего не стала и напомнила сотрудникам, что находится на больничном. Сегодня был последний день, когда ее можно было привлечь к ответственности и, несмотря на то что в суд она не приехала, ее наказали штрафом примерно в 8 тысяч российских рублей.

Малиновская намерена обжаловать решение и готовит иск к белорусскому телеканалу, который показал то самое видео из отдела милиции про петарды, заменив ее голос.

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Комментарии (25)

Владислав М
Рано или поздно эта власть пойдёт под суд и ответит за все свои преступления.
mavar
Полный бред. Для большей слезы надо было придумать, что она сидела в машине и грудью кормила ребёнка. Забористей бы было. А так мама, телефон... скучный фэйк.
Nerevar
Ну, что? Есть те, кто ещё готов защищать Лукашенко и его извергов-карателей?!
Девушка сидела в авто, говорила с мамой по телефону, её выволокли каратели, отвезли в отдел, избили, заставили оговорить себя, что она продавала петарды, потом ей стало плохо, её отвезли в больницу, она потеряла ребёнка, став при этом виновной в стоянии в цепис олидарности.

С точки зрения карателей лечение в гинекологическом отделении - это акция протеста, а разговор с мамой по телефону - это продажа петард.

У карателей лукашенковских нет ничего святого, они и беременную изобьют! Надо быть полной гнидой, тобы после такого защищать Лукашенко и его извергов силовиков. Таких гнид полно в соцсетях, он и ещё орут мол "Работайте, братья". Братья? По этим "братьям" трибунал соскучился, это военные преступники, им нет оправдания.
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