Задержанная в Гродно беременная девушка лишилась ребенка, но штраф это не отменяет
Жительница Гродно оказалась среди задержанных во время протестов 11 августа, из отдела ее пришлось везти в больницу, где выяснилось, что она потеряла ребенка. Суд назначил штраф без ее присутствия на заседании.
Историю Карины Малиновской 25 сентября рассказывает издание «Народная воля». По словам девушки, 11 августа несколько мужчин в штатском заставили ее выйти из ее же машины, где она мирно беседовала с мамой по телефону, после чего увезли в отдел. Там ее ударили и заставляли смотреть, как бьют других. Кроме того, беременную девушку заставили на видео признаться, что она продавала петарды, но на записи она все время переспрашивала, говорит ли она то, что им надо. Сесть перед камерой, утверждает Карина, ее вынудили под угрозой отобрать полуторагодовалую дочь.
Вскоре девушке стало плохо, ее увезли в больницу и прооперировали, ребенка она потеряла.
Через некоторое время после выписки к ней приехала милиция с протоколом и повесткой — на этот раз за то, что 14 августа она якобы стояла в цепи солидарности. Девушка подписывать ничего не стала и напомнила сотрудникам, что находится на больничном. Сегодня был последний день, когда ее можно было привлечь к ответственности и, несмотря на то что в суд она не приехала, ее наказали штрафом примерно в 8 тысяч российских рублей.
Малиновская намерена обжаловать решение и готовит иск к белорусскому телеканалу, который показал то самое видео из отдела милиции про петарды, заменив ее голос.