Крупнейший независимый белорусский портал TUT.by власти хотят лишить статуса СМИ

Об иске сообщается на сайте издания 25 сентября. Поводом послужили предупреждения от Мининформа, с 7 августа в редакцию их пришло 4. Не понравились чиновникам материалы «В семь раз больше избирателей и «тайные« протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере« нет призывов к свержению власти».

TUT.by отмечает, что прекращение выпуска не означает закрытие сайта. До 2019 года у них не было статуса СМИ, однако сайт функционирует уже 20 лет.



«Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров», - сообщила редакция сайта. Рассмотрение иска назначено на 8 октября.

Белорусские деятели попадают в европейские санкционные списки в том числе из-за попыток лишить граждан свободы слова и контролировать информационный поток. Многие журналисты после первых митингов, связанных с победой Лукашенко на выборах, уволились с государственных телеканалов и радиостанций.

