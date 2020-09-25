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25.09.2020 21:17
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Крупнейший независимый белорусский портал TUT.by власти хотят лишить статуса СМИ

Белорусское министерство информации намерено через суд добиться прекращения выпуска издания TUT.by. Ранее они получили 4 предупреждения.

Об иске сообщается на сайте издания 25 сентября. Поводом послужили предупреждения от Мининформа, с 7 августа в редакцию их пришло 4. Не понравились чиновникам материалы «В семь раз больше избирателей и «тайные« протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере« нет призывов к свержению власти».

TUT.by отмечает, что прекращение выпуска не означает закрытие сайта. До 2019 года у них не было статуса СМИ, однако сайт функционирует уже 20 лет.

«Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнеров», - сообщила редакция сайта. Рассмотрение иска назначено на 8 октября.

Белорусские деятели попадают в европейские санкционные списки в том числе из-за попыток лишить граждан свободы слова и контролировать информационный поток. Многие журналисты после первых митингов, связанных с победой Лукашенко на выборах, уволились с государственных телеканалов и радиостанций.

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Комментарии (1)

centipede
Как бы Путина тут не ругали, а вот такой ерундой он никогда не страдал. Лукашенко, как будто специально, пытается создать из себя образ "тирана".
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