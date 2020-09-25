Появилось видео со сбитой эвакуатором школьницей на Гражданском. Ее смутила бежавшая подруга
«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП на Гражданском проспекте, где 13-летняя школьница получила тяжелые травмы. Не последнюю роль в столкновении сыграла ее подруга, заслонявшая обзор.
Две бегуньи пересекали проезжую часть Гражданского по диагонали. Водители в первых рядах видели их маневр, а мчавшийся эвакуатор вынырнул неожиданно. Бежавшая впереди заметила машину, резко сбавила скорость и изменила траекторию, а ее подруга по инерции продолжила движение.
Фонтанка.ру
Девочку сбили около трех часов дня у 111-го дома по Гражданскому проспекту. За рулем эвакуатора «Хендэ» находился 35-летний водитель.