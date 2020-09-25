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25.09.2020 20:25
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Появилось видео со сбитой эвакуатором школьницей на Гражданском. Ее смутила бежавшая подруга

«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП на Гражданском проспекте, где 13-летняя школьница получила тяжелые травмы. Не последнюю роль в столкновении сыграла ее подруга, заслонявшая обзор.

Две бегуньи пересекали проезжую часть Гражданского по диагонали. Водители в первых рядах видели их маневр, а мчавшийся эвакуатор вынырнул неожиданно. Бежавшая впереди заметила машину, резко сбавила скорость и изменила траекторию, а ее подруга по инерции продолжила движение.

Фонтанка.ру

Девочку сбили около трех часов дня у 111-го дома по Гражданскому проспекту. За рулем эвакуатора «Хендэ» находился 35-летний водитель.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

Владислав М
Налицо вина пешехода. Девушка нарушила ПДД, перебегая дорогу в неположенном месте, и не убедившись в безопасности перехода, за что и поплатилась.
262314991
А кто этих девочек учил бегать через дорогу? Не остановившись перед пешеходным переходом, не убедившись в том, что их пропускают? Пешеход вне зоны зебры на проезжей части - злостный нарушитель. По мосту вне его зоны ходить пробовали?
mavar
Жалко девочку до слёз, дай бог ей здоровья. Она как раз меньше всех виновата. Так бывает в жизни. Повелась за подругой, на автобус спешили. Ещё не знала, что левым рядом часто летают водятлы типа таксистов, нищебродов на каршеринге, а теперь ещё и эвакуаторщики.
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