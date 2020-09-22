В Москве выросло суточное число gогибших от COVID-19

В Москве выросло суточное число погибших от COVID-19, 22 сентября новый коронавирус стал причиной смерти 16 человек, накануне жертв было 15, сообщил городской штаб противодействия инфекции.

В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба.



Количество смертей от коронавируса с начала пандемии достигло 5100. По последним данным, в Москве выявлено свыше 278 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 239 тыс. человек.