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22.09.2020 23:51
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В Москве выросло суточное число gогибших от COVID-19

В Москве выросло суточное число погибших от COVID-19, 22 сентября новый коронавирус стал причиной смерти 16 человек, накануне жертв было 15, сообщил городской штаб противодействия инфекции.

В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба.

Количество смертей от коронавируса с начала пандемии достигло 5100. По последним данным, в Москве выявлено свыше 278 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 239 тыс. человек.

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