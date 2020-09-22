Пропавшего под Петербургом ребенка нашли спустя три месяца. Мальчика вернули матери

Следственный комитет завершил поиски четырелетнего мальчика, который пропал вместе со своим отцом в конце мая. Он прятал сына в соседнем регионе.

О возвращении малыша 22 сентября пишет 47News. Ребенка и его отца привезли в Петербург из Великого Новгорода. Мальчика уже передали матери, предварительно показав медикам. Он в порядке.

Сына женщина не видела с конца мая, когда добровольного отдала его бывшему супругу на лето. До конца июня все было по плану, но затем мужчина перестал выходит на связь. Его видели в Любани, биллинг указал на деревню Филёв Луг в Новгородской области.