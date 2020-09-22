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22.09.2020 18:45
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Петербургский дельтапланерист разбился при посадке на парадроме в Кабардино-Балкарии. Он летел «дикарем»

Полет на дельтаплане для туриста из Петербурга закончился смертью днем 22 сентября. Он сломал шею при посадке.

О гибели 48-летнего петербуржца сообщает региональное управление МЧС. Информация о трагедии поступила в 15.30, спасателей позвали на парадром в Чегемском районе. При посадке он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как рассказал «Фонтанке» представитель одного из клубов, которые организовывают полеты в этом районе, группа туристов «дикарями» встала неподалеку от парадрома и как спортсмены не регистрировалась. Разбился мужчина примерно в километре от территории, над которой летают организованные парапланеристы. По словам очевидцев, при посадке дельтаплан раскачало, петербуржец жестко приземлился и сломал шею. Как отметил представитель клуба, погода для полетов 22 сентября была комфортной.

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