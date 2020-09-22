FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 18:34
0
Печать

Стала известна дата полёта в космос Тома Круза ради съёмок нового фильма. Актёра донесет до орбиты корабль Илона Маска

Стало известно, когда Том Круз отправится в космос, чтобы снять там сцены для нового фильма. Согласно путевому листу Международной космической станции, «туристическая поездка» пройдёт в октябре 2021 года. Расписание полётов опубликовано в Twitter журнала Space Shuttle Almanac, на что 22 сентября обратили внимание мировые СМИ.

Вместе с Томом Крузом на борту корабля Space X Crew Dragon будут астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа и режиссёр Даг Лайман. Последнее, четвертое, место пока что вакантно. Как полагает ScreenRent, оно может быть зарезервировано под продюсера или оператора.

О том, что именно компания изобретателя и бизнесмена Илона Маска готова поддержать авантюру и помочь Крузу отправиться в космос, стало известно в конце июля. Тогда же сообщалось, о том, что разработчики картины получат 200 миллионов долларов на производство. Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявлял, что корпорация «будет рада» работать с актёром на борту МКС.

Ни название картины, ни сюжет, ни сроки выхода пока что не разглашаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний