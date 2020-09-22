Стала известна дата полёта в космос Тома Круза ради съёмок нового фильма. Актёра донесет до орбиты корабль Илона Маска
Стало известно, когда Том Круз отправится в космос, чтобы снять там сцены для нового фильма. Согласно путевому листу Международной космической станции, «туристическая поездка» пройдёт в октябре 2021 года. Расписание полётов опубликовано в Twitter журнала Space Shuttle Almanac, на что 22 сентября обратили внимание мировые СМИ.
Вместе с Томом Крузом на борту корабля Space X Crew Dragon будут астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа и режиссёр Даг Лайман. Последнее, четвертое, место пока что вакантно. Как полагает ScreenRent, оно может быть зарезервировано под продюсера или оператора.
So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020
О том, что именно компания изобретателя и бизнесмена Илона Маска готова поддержать авантюру и помочь Крузу отправиться в космос, стало известно в конце июля. Тогда же сообщалось, о том, что разработчики картины получат 200 миллионов долларов на производство. Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявлял, что корпорация «будет рада» работать с актёром на борту МКС.
Ни название картины, ни сюжет, ни сроки выхода пока что не разглашаются.