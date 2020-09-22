Стала известна дата полёта в космос Тома Круза ради съёмок нового фильма. Актёра донесет до орбиты корабль Илона Маска

Стало известно, когда Том Круз отправится в космос, чтобы снять там сцены для нового фильма. Согласно путевому листу Международной космической станции, «туристическая поездка» пройдёт в октябре 2021 года. Расписание полётов опубликовано в Twitter журнала Space Shuttle Almanac, на что 22 сентября обратили внимание мировые СМИ.



Вместе с Томом Крузом на борту корабля Space X Crew Dragon будут астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа и режиссёр Даг Лайман. Последнее, четвертое, место пока что вакантно. Как полагает ScreenRent, оно может быть зарезервировано под продюсера или оператора.