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22.09.2020 16:28
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Петербургский автопром сокращает разрыв. Выпуск машин почти вернулся на докризисный уровень

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в августе 2020 года выпустили 30,3 тысячи машин. Это всего на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из отчета Петростата. Таким образом, после четырех месяцев падения, спровоцированного коронавирусными ограничениями, предприятиям почти удалось выйти на прежние показатели.

Всего за восемь месяцев заводы Северной столицы выпустили 187,8 тысячи машин, что на 23,2% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что из-за простоя заводов на рынке возник дефицит новых машин.

© Фонтанка.Ру

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