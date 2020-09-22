ДК Лурье расскажет, почему рядом с Севкабелем и Лиговка «отдыхает»

В ДК Лурье полагают: «понять историю Петербурга невозможно без представления о жизни пролетариев». «Севкабель Порт» находится на Кожевенной линии. У иной барышни первая ассоциация — благородный дорогой аромат кожаных перчаток, такой иногда в магазинах распыляют. Но на самом деле кожевенное производство — это душная вонь; остров ею пропитывался с XVIII века, к середине XIX столетия в районе Кожевенной линии было уже девять кожевенных производств. И огромная бойня неподалеку. Архитектор В.И. Баженов высказывался в том духе, что прибывающие морем должны бы чувствовать «отменные ко всему Всероссийскому столичному граду Святого Петра уважение и почтение», и добавлял, что вот этого как раз «кожевни и бойни придать не могут». Дамбы не было — так что наводнения регулярно смывали тамошние хибары. Богадельня, свалка, жилой городок с милым названием «Васина деревня» (жуткие трущобы). Сотрудник «Ночлежки» Андрей Чапаев поведает — цитируем — «про авантюры Путилова, проповеди Гапона и тренировки подводника Путина».

