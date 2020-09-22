ДК Лурье расскажет, почему рядом с Севкабелем и Лиговка «отдыхает»
27 сентября узнаем темное прошлое модного ныне места. Обещан «суровый променад», «без всякой ванили». Учитывая, что гид — сотрудник «Ночлежки» и уже десяток лет руководит проектами «Ночной автобус», «Культурная прачечная» и «Пункт обогрева» для бездомных, — понятно, что не про балы-шампанское-хруст французской булки он будет нам рассказывать. (18+)
В ДК Лурье полагают: «понять историю Петербурга невозможно без представления о жизни пролетариев». «Севкабель Порт» находится на Кожевенной линии. У иной барышни первая ассоциация — благородный дорогой аромат кожаных перчаток, такой иногда в магазинах распыляют. Но на самом деле кожевенное производство — это душная вонь; остров ею пропитывался с XVIII века, к середине XIX столетия в районе Кожевенной линии было уже девять кожевенных производств. И огромная бойня неподалеку. Архитектор В.И. Баженов высказывался в том духе, что прибывающие морем должны бы чувствовать «отменные ко всему Всероссийскому столичному граду Святого Петра уважение и почтение», и добавлял, что вот этого как раз «кожевни и бойни придать не могут». Дамбы не было — так что наводнения регулярно смывали тамошние хибары. Богадельня, свалка, жилой городок с милым названием «Васина деревня» (жуткие трущобы). Сотрудник «Ночлежки» Андрей Чапаев поведает — цитируем — «про авантюры Путилова, проповеди Гапона и тренировки подводника Путина».
В трехкилометровый маршрут экскурсии «Там, где Севкабель: Лиговка отдыхает» отправляемся 27 сентября. Старт в 16.00.
Александра Шеромова