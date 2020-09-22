Осенью в Петербурге планируется призвать более 3000 человек. Новобранцев будут вакцинировать от COVID-19 и агитировать в метро

Установленная норма призыва, который начнется с октября, составляет 3000 человек. Весной призвали чуть меньше.

Как рассказал 22 сентября в ходе заседания в Смольном военный комиссар Петербурга Сергей Качковский, в режимные части отправятся 60% призывников; специалистов военно-учетных специальностей предполагается привлечь не менее 300. По словам военного комиссара, планируется 100-процентное тестирование на COVID-19 на призывных пунктах. При этом пока не ясно, где молодые люди будут дожидаться результатов тестов в течение одного-полутора часов, так как в сборном пункте таких помещений нет. Кроме того, в соответствии с указанием министра обороны предусмотрена вакцинация призывников от коронавируса; в комздрав и Роспотребнадзор направлена просьба согласовать сроки и порядок.

Качковский также попросил губернатора Александра Беглова согласовать размещение агитационно-рекламных призывных материалов на станциях метро и на наземном общественном транспорте. Возможно, это связано с весенними результатами. «Не всем призывникам удалось вручить повестки, — пожаловался военный комиссар. — Призывники отсутствовали по месту регистрации или временного пребывания, под предлогом самоизоляции и в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отказывались прибывать на призывные пункты». В результате не все районы смогли выполнить норму, хотя общий целевой показатель выполнен за счет перераспределения нормы между районами (особо Качковский отметил работу в Красногвардейском). В районные отделы полиции направили 7,5 тысячи обращений по поводу уклонистов; при этом нахождение более 5000 человек так и не было установлено. Нашли более 2000, но полиция себе в заслугу может поставить только 316, так как закон о полиции не предусматривает розыск уклонившихся от службы. В связи с этим Качковский попросил о внесении изменений в законодательство, но отметил, что раньше органы внутренних дел в любом случае действовали эффективнее.