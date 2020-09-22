«Не за что привлечь». Беглов предложил усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна
Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой ужесточения наказания за прогулки по крышам. «Надо подумать о внесении изменений в федеральные законы», — сказал он в ходе заседания правительства 22 сентября, обращаясь к депутату Госдумы Сергею Вострецову.
«Сейчас это незначительные штрафы за мелкое хулиганство, не за что [больше] привлечь, надо усилить ответственность за незаконный взлом чердачных дверей, незаконное проникновение в частную или государственную собственность», — отметил губернатор.
По словам Александра Беглова, вопрос уже обсуждался с силовым блоком. «Это касается не только тех, кто хочет посмотреть красоты нашего города, но и антитеррористической защищенности», — подчеркнул он.
Дискуссию об ужесточении наказания вызвала одновременная гибель 23-летнего экскурсовода и 17-летней девушки на улице Рубинштейна. Как пара выбралась на крышу, остается загадкой: вскрытий и проникновений в чердачные помещения не выявлено.
Глава жилкома Виктор Борщев в ходе заседания правительства сообщил, что лично проинспектировал место происшествия. «Там были ограждения, и сама кровля покрыта рубероидом, просто упасть там надо умудриться», — заявил он.