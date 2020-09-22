«Не за что привлечь». Беглов предложил усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой ужесточения наказания за прогулки по крышам. «Надо подумать о внесении изменений в федеральные законы», — сказал он в ходе заседания правительства 22 сентября, обращаясь к депутату Госдумы Сергею Вострецову.



«Сейчас это незначительные штрафы за мелкое хулиганство, не за что [больше] привлечь, надо усилить ответственность за незаконный взлом чердачных дверей, незаконное проникновение в частную или государственную собственность», — отметил губернатор.