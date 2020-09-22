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22.09.2020 15:17
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«Не за что привлечь». Беглов предложил усилить наказание за прогулки по крышам после гибели пары на улице Рубинштейна

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой ужесточения наказания за прогулки по крышам. «Надо подумать о внесении изменений в федеральные законы», — сказал он в ходе заседания правительства 22 сентября, обращаясь к депутату Госдумы Сергею Вострецову.

«Сейчас это незначительные штрафы за мелкое хулиганство, не за что [больше] привлечь, надо усилить ответственность за незаконный взлом чердачных дверей, незаконное проникновение в частную или государственную собственность», — отметил губернатор.

По словам Александра Беглова, вопрос уже обсуждался с силовым блоком. «Это касается не только тех, кто хочет посмотреть красоты нашего города, но и антитеррористической защищенности», — подчеркнул он.

Дискуссию об ужесточении наказания вызвала одновременная гибель 23-летнего экскурсовода и 17-летней девушки на улице Рубинштейна. Как пара выбралась на крышу, остается загадкой: вскрытий и проникновений в чердачные помещения не выявлено.

Глава жилкома Виктор Борщев в ходе заседания правительства сообщил, что лично проинспектировал место происшествия. «Там были ограждения, и сама кровля покрыта рубероидом, просто упасть там надо умудриться», — заявил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

iphonedimona
"Ужесточение наказания" это стандартная и универсальная мера для решения любых вопросов руководителями в РФ. Придумать что-то другое у них просто ума не хватает.
Fjfef
Да потомучто всем плевать на открытые чердаки. По нашей крыше в выходные дни человек 50 проходит. Каждые два часа днём. Сколько раз звонили в ЖКС никакого толку. Приходил аж сам главный инженер)). По его словам « у него всё закрыто». А когда видео показываешь легенда меняется на « я не знаю как они туда проходят».. Милиция сказала - мы за ними бегать не можем по крышам, но посмотрим где они ходят. Всё))).
261782811
Остаются прогулки по подвалам . Наверное тоже романтично .
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