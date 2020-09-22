Грузовик сбил женщину на «зебре» в Рыбацком. Советский проспект встал в обе стороны
Под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга днем 22 сентября пострадала женщина-пешеход. ДТП собирает многокилометровую пробку в Рыбацком.
Как сообщили очевидцы в группе «Металлострой Online», на пешеходном переходе в районе дома 20 по Советскому проспекту грузовик сбил женщину-пешехода. На месте работают полицейские и медики. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о произошедшем пока не поступала.
По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП собрался затор в обе стороны, в направлении Петербурга стоит Советский проспект и Петрозаводское шоссе от Усть-Ижоры, в обратном — Советский и Шлиссельбургский проспекты от Прибрежной улицы.