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22.09.2020 15:23
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Грузовик сбил женщину на «зебре» в Рыбацком. Советский проспект встал в обе стороны

Под колесами автомобиля в Невском районе Петербурга днем 22 сентября пострадала женщина-пешеход. ДТП собирает многокилометровую пробку в Рыбацком.

Как сообщили очевидцы в группе «Металлострой Online», на пешеходном переходе в районе дома 20 по Советскому проспекту грузовик сбил женщину-пешехода. На месте работают полицейские и медики. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о произошедшем пока не поступала.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП собрался затор в обе стороны, в направлении Петербурга стоит Советский проспект и Петрозаводское шоссе от Усть-Ижоры, в обратном — Советский и Шлиссельбургский проспекты от Прибрежной улицы.

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