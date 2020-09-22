«Идите в кабинет, и там вам будет все можно». Володин выставил Бортко с заседания Госдумы

«Владимир Владимирович, просьба большая к вам — ее, думаю, коллеги поддержат. Так же, как мы обращались неоднократно к Валентине Владимировне Терешковой, Артуру Николаевичу Чилингарову, Владимиру Иосифовичу Ресину, — обращаемся к вам: пожалуйста, перейдите в кабинет и из кабинета отслеживайте работу, встраивайтесь в нее дистанционно, и, если вам будет необходимо, — придите и выскажите свою позицию и проголосуйте. Но, коллеги: мы должны бережно относиться друг к другу. Себе не простим, если что-то произойдет с вами. Пожалуйста, поработайте в своем кабинете, потому что вы относитесь к группе риска. По всем показателям».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил зампреда комитета по культуре Владимира Бортко удалиться с заседания в свой кабинет. Причиной требования стал возраст депутата и другие показатели, ставящие его в группу риска перед коронавирусом.

Видео этого эпизода публикует издание «Подъем» — на нем слышно, что кто-то пытается оспорить предложение Володина, но тот реагирует резко, переходя на повышенные тона:

«Так зачем же здесь вот вы в зале? Не можно. Идите в кабинет, и там вам будет все можно».

Издание приводит мнение самого Бортко по поводу инцидента (режиссер, кстати, совету спикера последовал и ушел в кабинет).

«Я счёл это не оскорблением, а заботой, — пояснил депутат. — Было высказано в довольно ультимативной форме — ну, что ж поделаешь?»

Ранее Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы госпитализированы в больницы с коронавирусом.