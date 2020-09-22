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22.09.2020 14:32
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«Почему народ этого не понимает?» Рошаль настаивает на обязательном ношении масок

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что россияне должны серьёзнее относиться к ситуации с коронавирусом и соблюдать масочный режим.

«Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?» — сказал он, выступая на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества» (цитата по ТАСС).

Рошаль указал на несоблюдение масочного режима даже на высоком уровне.

«Даже в картинках с совещаний по ТВ все на высоком уровне сидят без масок. Я думаю, что это неправильно. Я разговаривал с Анной Юрьевной Поповой (главным санитарным врачом) на эту тему и приводил конкретные примеры — она согласна», — отметил он.

Рошаль не первый раз указывает жителям России на необходимость надевать маски в общественных местах. В июле подобный спич вызвал большое недовольство среди пользователей Интернета.

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Комментарии (38)

Memory17
По мировой статистике, в сезон эпидемии, гриппом болеет на порядок больше людей, это означает, что заразность коронавируса меньше, чем у обычного гриппа.
Тем, кто хочет реальной защиты, можно посоветовать носить специальный медицинский респиратор, только в дополнение к нему обязательно нужны очки, а обычная гигиеническая маска, скорее вредна, потому что создаёт ложное чувство защищённости.
Samal_
Маску должны носить больные которые должны находиться в больнице под присмотром врача. Здоровым людям носить маску вредно во всех смыслах.
nick7rus
Одна фамилия чего стоит. Это тот же персонаж, который недавно настойчиво рекомендовал Минздраву всё-таки продвигать аккредитацию врачам. А врачи все сопротивляются, не понимают своего счастья.
После этого его байки про маски тоже нет желания слушать.
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