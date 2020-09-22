«Почему народ этого не понимает?» Рошаль настаивает на обязательном ношении масок

«Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях — это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?» — сказал он, выступая на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества» (цитата по ТАСС ).

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что россияне должны серьёзнее относиться к ситуации с коронавирусом и соблюдать масочный режим.

Рошаль указал на несоблюдение масочного режима даже на высоком уровне.



«Даже в картинках с совещаний по ТВ все на высоком уровне сидят без масок. Я думаю, что это неправильно. Я разговаривал с Анной Юрьевной Поповой (главным санитарным врачом) на эту тему и приводил конкретные примеры — она согласна», — отметил он.



Рошаль не первый раз указывает жителям России на необходимость надевать маски в общественных местах. В июле подобный спич вызвал большое недовольство среди пользователей Интернета.

