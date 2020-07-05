«Не будьте дураками». Леонид Рошаль обратился к россиянам и вызвал шквал критики

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого. Знаю, что если увеличится число заражённых и умерших, будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — написал он в своём твиттере.

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 5 июля обратился к людям, которые потеряли бдительность после частичного снятия коронавирусных ограничений.

Мои дорогие!Не будьте дураками.Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски.Ничего не закончилось.На улицах Москвы толпы не понимающих этого.Знаю,что если увеличится число заражённых и умерших будете обвинять мэра,правительство и президента,но не себя.

Вместо понимания Рошаль встретил критику и сопротивление. Врача начали обвинять в том, что он оправдывает проведение парадов в разгар пандемии. Напомним, именно массовые мероприятия Роспотребнадзор назвал виновником роста заболеваемости.



Тем не менее, в поддержку выступили другие врачи, которые точно так же встречают непонимание, советую использовать средства защиты.



«Леонид Михайлович, бесполезно. Абсолютно полный и тотальный пофигизм, увы... Я сам устал все этого говорить - я не то, что непонимание, я агрессию в ответ уже получаю», — написал столичный врач, работающий с ковидными пациентами.



С начала пандемии в России скончались свыше 10 тысяч человек, заразились более 680 тысяч.