В России и Европе во Всемирный день чистоты добровольцы собрали 96 тонн мусора
Во Всемирный день чистоты в 31 регионе России, а также в Беларуси, Дании, Латвии, Литве, Польше и Эстонии прошли два масштабных чемпионата по уборке и сортировке отходов — Кубок Чистоты Балтийского моря и Осенний Кубок Чистоты России, организованные петербургским экологическим проектом «Чистые Игры». Организаторы подвели итоги мероприятий: в соревнованиях приняли участие более четырёх тысяч человек, они собрали в общей сложности 96 тонн отходов.
Участники сделали чище улицы Хорсенса (Дания), лес рядом с Варшавой (Польша), улицы Риги (Латвия). Оказалось, что мусор в больших количествах можно найти в самых разных точках Европы. «Я пыталась собирать мусор почти каждый день, когда отвозила сыновей в школу и детский сад, но его по-прежнему очень много. Теперь чуточку меньше», — рассказала Хелен, организатор игры в Дании.
По словам организатора игры в Литве Инги, большую часть собранного мусора составляет упаковка от еды: «Например, стаканчики из-под кофе. Идея в том, что проблема не только в мусоре, но и в том, что мы производим упаковки, которые используются недолго и не подлежат переработке. Так что я планирую написать об этом статью».
Игры в этих локациях, а также в Беларуси, Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли в рамках Кубка Чистоты Балтийского моря.
«Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения на проведение мероприятий, нам удалось провести второй международный турнир «Чистых Игр» на том же уровне, что и в прошлом году, если считать по числу участников и вовлеченных стран. Вместе с нами мусор убирали жители Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. А мусора в странах Балтики мы собрали в полтора раза больше, чем в 2019-м», — сказал руководитель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, подводя итоги.
Игры рамках Осеннего Кубка Чистоты России прошли в 56 населенных пунктах и 31 регионе.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешок, или 1 207 тонн мусора.
Балтийский Кубок Чистоты — это ежегодный международный экологический турнир, который проводится в Беларуси, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Польше, России, Швеции и Украине. В 2019 году он прошел в 6 странах, где 627 участников собрали 7,5 тонн отходов. Осенний Кубок Чистоты России — общероссийский турнир. В 2019 году в нем приняло участие 5746 человек, которые собрали 92 тонны мусора за несколько часов.