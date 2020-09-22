Во Всемирный день чистоты в 31 регионе России, а также в Беларуси, Дании, Латвии, Литве, Польше и Эстонии прошли два масштабных чемпионата по уборке и сортировке отходов — Кубок Чистоты Балтийского моря и Осенний Кубок Чистоты России, организованные петербургским экологическим проектом «Чистые Игры». Организаторы подвели итоги мероприятий: в соревнованиях приняли участие более четырёх тысяч человек, они собрали в общей сложности 96 тонн отходов.

Участники сделали чище улицы Хорсенса (Дания), лес рядом с Варшавой (Польша), улицы Риги (Латвия). Оказалось, что мусор в больших количествах можно найти в самых разных точках Европы. «Я пыталась собирать мусор почти каждый день, когда отвозила сыновей в школу и детский сад, но его по-прежнему очень много. Теперь чуточку меньше», — рассказала Хелен, организатор игры в Дании.

По словам организатора игры в Литве Инги, большую часть собранного мусора составляет упаковка от еды: «Например, стаканчики из-под кофе. Идея в том, что проблема не только в мусоре, но и в том, что мы производим упаковки, которые используются недолго и не подлежат переработке. Так что я планирую написать об этом статью».



Игры в этих локациях, а также в Беларуси, Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли в рамках Кубка Чистоты Балтийского моря.



«Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения на проведение мероприятий, нам удалось провести второй международный турнир «Чистых Игр» на том же уровне, что и в прошлом году, если считать по числу участников и вовлеченных стран. Вместе с нами мусор убирали жители Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. А мусора в странах Балтики мы собрали в полтора раза больше, чем в 2019-м», — сказал руководитель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, подводя итоги.



Игры рамках Осеннего Кубка Чистоты России прошли в 56 населенных пунктах и 31 регионе.

