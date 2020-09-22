Мишустин поручил направить дополнительные миллиарды на выплаты за третьего ребёнка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. Причина в том, что потенциальных получателей стало больше.

Как сообщается 22 сентября на сайте кабмина, государство дополнительно выделит 2,58 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок. Эти деньги поступят в 36 регионов. В целом же на эти выплаты в 2020 году уйдёт 50,16 миллиарда рублей.

«Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия», — отмечается в сообщении.