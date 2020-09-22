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22.09.2020 12:12
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У главного тренера и двух игроков хоккейного «Салавата Юлаева» положительный тест на COVID-19, сегодняшний матч с «Сочи» пока не отменён

У главного тренера и двух игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба клуба 22 сентября.

Первичный тест на коронавирус дал положительный результат после выездных игр команды в Москве и Казани у главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся и игроков команды Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Они направлены на дополнительное обследование для подтверждения диагноза, самочувствие у всех нормальное.

«Лямся, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы. Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», — сказал гендиректор клуба Александр Курносов. Игра должна начаться в Уфе сегодня в 19:30 по местному времени.

«Салават Юлаев» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает четвертое место, набрав в восьми матчах 12 очков.

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