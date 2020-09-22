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22.09.2020 11:02
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Задержанному за мошенничество петербуржцу добавили эпизодов почти на 4,5 млн. Он богател, мимикрируя под ФСБ

Задержанный по статье о мошенническом хищении средств под предлогом помощи от службы безопасности наговорил на домашний арест и два аналогичных дела. Петербургские полицейские полагают, что и это ещё не предел.

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, на предполагаемого мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ и за миллионы предлагал поспособствовать в решении чужих проблем, оперативники вышли в конце июня. Им оказался 32-летний житель 7-й Советской, уже имевший проблемы с законом. В 2016 году за мошенничество и вымогательство его приговорили к условному сроку, но, похоже, не вразумили.

По версии следствия, петербуржец с корочками ФСБ также успел отметиться в ресторане «Москва» на Невском проспекте, где в сентябре 2018 года обещал помочь получить деньги с должника. За услуги якобы взял 2 миллиона. К январю 2019-го расценки выросли, и посодействовать в возвращении изъятого при обыске он, как предполагается, обещал уже за 2,3 миллиона.

Возбуждённое ранее дело по части 4 статьи 159 УК приросло двумя эпизодами, полицейские продолжают проверять фигуранта на аналогичный способ заработка, сообщает ГУ МВД. Деятельное раскаяние обеспечило ему домашний арест.

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Комментарии (2)

gencon
если купить ксиву местного фсб в Германии - ты даже мешок картошки не заберешь у местного фермера без санкции суда и оснований. Именно эти мошенники и используют путинский режим - где силовики занимаются чем угодно, только не хулиганами. Это абсурд - когда повесил номера, купил ксиву - и хоть к трапу самолета - жену с детьми отвозить.
dimas062
Называется "на чужой каравай рот не разевай", тем более товарищей очень ревностно относящихся к своей поляне.
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