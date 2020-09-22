Задержанному за мошенничество петербуржцу добавили эпизодов почти на 4,5 млн. Он богател, мимикрируя под ФСБ
Задержанный по статье о мошенническом хищении средств под предлогом помощи от службы безопасности наговорил на домашний арест и два аналогичных дела. Петербургские полицейские полагают, что и это ещё не предел.
Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, на предполагаемого мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ и за миллионы предлагал поспособствовать в решении чужих проблем, оперативники вышли в конце июня. Им оказался 32-летний житель 7-й Советской, уже имевший проблемы с законом. В 2016 году за мошенничество и вымогательство его приговорили к условному сроку, но, похоже, не вразумили.
По версии следствия, петербуржец с корочками ФСБ также успел отметиться в ресторане «Москва» на Невском проспекте, где в сентябре 2018 года обещал помочь получить деньги с должника. За услуги якобы взял 2 миллиона. К январю 2019-го расценки выросли, и посодействовать в возвращении изъятого при обыске он, как предполагается, обещал уже за 2,3 миллиона.
Возбуждённое ранее дело по части 4 статьи 159 УК приросло двумя эпизодами, полицейские продолжают проверять фигуранта на аналогичный способ заработка, сообщает ГУ МВД. Деятельное раскаяние обеспечило ему домашний арест.